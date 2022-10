Inter, approvato il bilancio 2021-22: fatturato record da 439,6 milioni

CONTI NERAZZURRI

Zhang: "Il futuro del club non è mai stato in discussione, l'impegno è a lungo termine"

© ipp L'assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio 2021-22 con un incremento del fatturato e un calo delle perdite. "I soci hanno approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia il nuovo record di fatturato a €439,6 milioni e una riduzione delle perdite di oltre €105 milioni rispetto all’esercizio precedente - si legge nel comunicato nerazzurro -. La stagione 2021/2022, all’interno di un contesto economico difficoltoso a causa dell’incertezza generata dall’emergenza sanitaria e dalle tensioni internazionali, ha evidenziato risultati finanziari in progressione positiva ed ha portato due nuovi trofei al palmares nerazzurro, la 8° Coppa Italia e la 6° Supercoppa Italiana ed ha suggellato la quinta qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League, competizione in cui Inter ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta dopo 10 anni". "L'Azionista di Maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale", prosegue il testo.

Dati alla mano, i risultati finanziari della scorsa stagione nerazzurra vedono una crescita di circa €75 milioni dei ricavi consolidati che si attestano a 439,6 milioni, da confrontare con i 364,7 milioni del bilancio precedente. Analizzando dati comparabili, ovvero senza considerare nel bilancio 2020/2021 la coda della stagione 2019/2020 disputata ad anno finanziario successivo già iniziato, l’incremento nei ricavi è di circa €140 milioni. Il bilancio si chiude con una perdita di 140 milioni, ridotta di circa 105 milioni rispetto ai 245,6 milioni del 2021.

I lavori dell’Assemblea sono stati aperti dal presidente Steven Zhang, che rivolgendosi ai soci ha confermato l'impegno della proprietà. "Il futuro del Club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara - ha spiegato -. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori". "È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo - ha aggiunto -. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore".

Poi ha preso la parola il CEO Sport Giuseppe Marotta. "Abbiamo concluso la scorsa stagione con orgoglio, avendo vinto due nuovi trofei e conquistato gli ottavi della Champions League, un traguardo storico che mancava al Club da 10 anni, e che abbiamo ripetuto quest’anno in un girone nel quale tutti ci davano per spacciati - ha spiegato -. Complimenti al Mister Inzaghi e a tutti i calciatori". "La nostra Primavera ha vinto il suo decimo Scudetto, siamo ora i primi in Italia ad aver conquistato la prima stella giovanile. Anche la Squadra Femminile sta proseguendo un cammino ambizioso - ha aggiunto -. Nella preparazione alla stagione 2022/2023 abbiamo concluso operazioni in entrata e uscita mirate ed importanti, nell’ambito dei parametri che ci eravamo prefissati, e abbiamo costruito una squadra che non si vuole porre limiti e che vuole affrontare la rincorsa che ci attende in campionato con la consapevolezza e la voglia di poter continuare vincere".

Infine è intervenuto il CEO Corporate Alessandro Antonello. "I risultati dell’esercizio 2021/2022 segnano un ritorno a un trend positivo. Abbiamo registrato, infatti, il nuovo record di fatturato, dopo quello della stagione 2018-2019, e compiuto una importante riduzione delle perdite - ha spiegato -. Abbiamo ripreso il nostro percorso virtuoso di crescita, seppure la strada davanti a noi è ancora lunga e sfidante". "Il nostro obiettivo è, come sempre, accompagnare la più alta competitività sportiva con la sostenibilità finanziaria - ha concluso -. Il consolidamento delle fonti di ricavo del Club passa necessariamente dalla valorizzazione ed espansione del brand nerazzurro, offrendo esperienze e contenuti ai tifosi di tutto il mondo e con il linguaggio delle generazioni più giovani, ma anche e soprattutto dagli investimenti infrastrutturali, tra cui il più importante è il progetto per il nuovo stadio".