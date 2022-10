Steven Zhang: "L'Inter non è in vendita, non parlo con alcun investitore"

© italyphotopress

Anche Steven Zhang festeggia la qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League: "Allenatore e giocatori stanno facendo bene, il lavoro fatto negli ultimi 4-6 anni è stato fatto per migliorare il club e si vede. Passare il turno è una belle notizia per il nostro futuro". Il presidente nerazzurro chiude del tutto a una cessione del club: "Non sto parlando con alcun investitore e l'Inter non è in vendita. Negli ultimi 3-4 anni la società è al centro di diverse speculazioni ma siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente".