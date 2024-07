Amichevoli: l'Inter batte 2-1 la Pergolettese, ancora in gol Taremi

INTER-PERGOLETTESE 2-1

L'iraniano apre le danze al 34' ed è il migliore dei nerazzurri, che raddoppiano solo all'88': il bis è di Salcedo, poi segna Capoferri. Inzaghi ritrova Asllani e fa debuttare Zielinski

© Twitter Il secondo (e ultimo) test ad Appiano Gentile viene vinto dall'Inter, che bissa il successo sul Lugano. Contro la Pergolettese, battuta 10-0 un anno fa (con Lautaro), finisce 2-1. Inzaghi schiera dall'inizio i rientranti Asllani e Zielinski, col polacco in campo per 45', ma il protagonista è ancora Taremi. L'iraniano apre le danze al 34' sull'assist di Mkhitaryan, poi il bis nel finale di Salcedo (88'). Per gli ospiti, segna Capoferri (91').

Un anno fa Lautaro era stato il mattatore, per l'Inter, nel 10-0 sulla Pergolettese. Questa volta il passivo è decisamente più contenuto per i gialloblù, che escono sconfitti per 2-1 dal test di Appiano Gentile. Simone Inzaghi schiera nuovamente un'Inter sperimentale e priva di molti big, con Taremi-Correa in attacco e Agoumé difensore centrale, ma ritrova Asllani. L'albanese è la novità insieme a Zielinski, che debutta da giocatore nerazzurro e gioca un tempo. Dopo una lunga fase di studio, nella quale l'Inter si rende pericolosa solo su palla inattiva e dalla distanza, i nerazzurri passano al 34'. Il gol porta la firma di Mehdi Taremi, che sale a quota tre nella pre-season (più un assist) sfruttando al meglio un filtrante di Mkhitaryan.

La ripresa si apre con un cambio: fuori Zielinski, autore di un tempo dalla buona intensità, e dentro Berenbruch. I ritmi si abbassano e l'Inter flirta a lungo col raddoppio, colpendo un palo con Carlos Augusto e riuscendo raramente a innescare un ispiratissimo Taremi. Inzaghi inizia a lanciare i giovani solo dal 75' in poi, ricavando ottimi segnali sulla tenuta fisica dei suoi attuali titolari, con Asllani e Correa vicini al bis. La meritata rete arriva all'88', confezionata dal Primavera Cocchi (2007): il terzino crossa e pesca Salcedo, che segna in tuffo con una spaccata. Nel recupero di tre minuti i nerazzurri si concedono una disattenzione e subiscono il 2-1: in gol Capoferri per la Pergolettese (91'). L'Inter vince e ora, dopo aver ritrovato (mercoledì) gli italiani, si preparerà a sfidare il Las Palmas: si giocherà sabato, alle 19.30, a Cesena.