Amichevoli, Inter ko 2-0 con l'Al-Ittihad

L'AMICHEVOLE

A Monza, Benzema e compagni vincono grazie alla doppietta di Diaby

L'Inter perde la sfida con Benzema: i nerazzurri deludono a Monza















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prima sconfitta del precampionato dell'Inter, che all'U-Power Stadium di Monza perde 2-0 con i sauditi dell'Al-Ittihad. La formazione di Inzaghi costruisce, ma incassa al 25' la rete di Diaby, con l'ex Leverkusen e Aston Villa che si ripete a inizio ripresa dopo la parata di Sommer. Benzema e compagni resistono dopo i cambi dei campioni d'Italia: l'ultima sfida dei nerazzurri prima del debutto col Genoa in campionato è con il Chelsea.

Dopo l'1-1 con il Pisa raggiunto al 96', ecco il primo, piccolo campanello d'allarme per i campioni d'Italia dell'Inter, che perde 2-0 l'amichevole a Monza con l'Al-Ittihad di Benzema. I nerazzurri partono pure bene, visto che sfiorano il vantaggio prima con Correa, poi con un salvataggio sulla linea dell'ex Lazio Luiz Felipe e infine con un colpo di testa di Darmian, ma alla prima occasione utile i sauditi passano: Aouar legge il movimento di Diaby, che riceve e di sinistro batte Sommer in diagonale al 25'.

La situazione non migliora quando ad inizio ripresa (47') gli ospiti raddoppiano: Bastoni sbaglia in costruzione, Benzema recupera e lancia Al Ghamdi che tira. Sommer respinge, ma sulla ribattuta arriva Diaby in diagonale e 2-0 per l'Al-Ittihad. Inzaghi cambia gran parte dell'undici titolare inserendo, tra i vari, Pavard, Dumfries, Mkhitaryan e Carlos Augusto, con Salcedo in attacco insieme a Correa. Benzema e compagni, però, resistono e portano a casa il 2-0. Prima sconfitta stagionale per l'Inter, che dovrà reagire nell'ultima amichevole con il Chelsea dell'11 agosto: l'esordio in Serie A a Marassi con il Genoa è sempre più vicino.

Vedi anche inter Inter sempre a caccia di un bomber di riserva: rispunta la pista Konaté