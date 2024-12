L'Inter torna in campo dopo gli impegni di Champions per preparare la prossima sfida di campionato contro la Lazio, nel monday night. I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano dove i giocatori reduci dalla sfida al Leverkusen hanno effettuato un lavoro di scarico e personalizzato. Terapie per Raffaele Di Gennaro e Benjamin Pavard, con Francesco Acerbi ha svolto un lavoro personalizzato.