I VOTI

Pagelle Inter: Lautaro gioca un tempo da fenomeno, Thuram lotta per 90 minuti e i sostituti danno moltissimo

Delude Jones e la difesa nel primo tempo commette le solite leggerezze

di Enzo Palladini
19 Set 2026 - 20:02
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INTER 

Josep Martinez 6,5 - Continua a prendere molti gol. Stavolta con meno colpe del solito, però continua a prenderli. Ma a metà del secondo tempo, grazie ai suoi riflessi straordinari, dice di no a Malen. 

Bisseck 5,5 - Non è l'unico responsabile in occasione dell'1-0 realizzato da Konè, però la sua posizione non è la migliore possibile. A metà del primo tempo si mangia un gol anche grazie a una bella uscita di Svilar. Discreta dormita anche sul 2-0 dello stesso Konè, un po' meglio come tutti nella ripresa. 

Akanji 6 - Non è un periodo esaltante per lui e anche se gli errori non sono evidenti, partecipa alle disavventure difensive senza capirci molto. Anche sfortunato quando si vede passare in mezzo alle gambe il tiro dell'1-0. Però nel secondo tempo anche lui cresce e non poco.  

Bastoni 6 - Da qualche partita risulta essere il più lucido della difesa nerazzurra. Al di là della fase difensiva, dà anche una mano nella metà campo avversaria e dopo poco più di mezz'ora di gioco con un inserimento centra il palo esterno. Esce per stanchezza e cartellino giallo a carico. 

Dal 18' st Luis Henrique 6,5 - Insolitamente a sinistra, entra con una motivazione insolita e con la voglia di incidere in qualche modo. Dà molto fastidio alla difesa romanista. 

Diouf 5,5 - Gestisce bene qualche ripartenza, ma si dimentica quasi sempre di guardarsi alle spalle per prevenire le incursioni di Molina. 

Barella 6 - Molto nervoso nell'approccio alla partita, va a prendersi un cartellino giallo per proteste dopo una manciata di minuti e non è precisissimo nelle giocate per tutto il primo tempo. Poi si adegua alla grande crescita della squadra. 

Zielinski 6 - Frastornato all'inizio dal ritmo della Roma, fatica a riordinare le idee sbagliando qualche uscita dalla propria fase difensiva. Si fa asfaltare da Manu Konè per tutto il primo tempo. Poi il francese esce e nella ripresa il polacco riprende possesso del centrocampo. 

Jones 5 - Si lamenta molto con i compagni perché riceve pochi palloni, ma anche da parte sua non c'è tutta questa collaborazione. Continua a faticare nella sua operazione-inserimento. 

Dal 9' st Sucic 6,5 - Un po' di sostanza in più rispetto all'inglese ed è una buona notizia per Chivu, perché non sempre in passato è entrato concentrato. 

Dimarco 5,5 - Soffre molto la presenza di Wesley dalla sua parte, un aggiustamento tattico di Gasperini che limita molto l'esterno interista. 

Dal 9' st Carlos Augusto 6,5 - Buone iniziative nei suoi primi minuti da esterno sinistro, poi deve passare sulla linea dei difensori quando esce Bastoni.  

Thuram 7 - Ha voglia di lottare, almeno quella. Una voglia che lo porta anche ad andare un po' oltre, a commettere qualche fallo di troppo. Però almeno lancia un segnale ai compagni. Non è un caso se la galoppata sulla sinistra che porta al 2-1 di Lautaro è roba sua. Poi continua a combattere. E alla fine sfiora il gol personale. 

Dal 45' st Pio Esposito sv.  

Lautaro Martinez 7,5 - Primo tempo senza gloria, imbrigliato dalla difesa giallorossa. Poi inizia il secondo e il gol del 2-1 è merito suo, sia nella costruzione sia nella conclusione precisa nell'angolino. Poi arriva il gol del 2-2, un vero capolavoro del capitano per controllo e precisione della conclusione. 

Dal 45' st Bonny sv. 

Allenatore Chivu 6 - Non ha ancora imparato la lezione su come evitare di regalare un tempo e un paio di gol agli avversari. Il suo compito i questa sosta è già chiarissimo. 

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