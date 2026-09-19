Pagelle Inter: Lautaro gioca un tempo da fenomeno, Thuram lotta per 90 minuti e i sostituti danno moltissimo

Lautaro Martinez 7,5 - Primo tempo senza gloria, imbrigliato dalla difesa giallorossa. Poi inizia il secondo e il gol del 2-1 è merito suo, sia nella costruzione sia nella conclusione precisa nell'angolino. Poi arriva il gol del 2-2, un vero capolavoro del capitano per controllo e precisione della conclusione.