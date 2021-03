Inter, Stellini: "Eriksen e Sanchez decisivi. Conte in tribuna? Non ti lascia pause"

Ancora una partita in prima linea e ancora una vittoria: con la squalifica di Antonio Conte è stato infatti il suo vice Cristian Stellini a guidare l'Inter sul terreno del Torino e dopo i successi che erano arrivati nei primi due match del girone di ritorno contro Benevento e Fiorentina si porta a casa altri tre punti. In prima linea, si diceva, ma con una presenza cetamente fissa nell'orecchio: "Come è Conte dall'alto? Beh, con lui non esistono pause". Dunque la "vittima" non è solo il fratello Gianluca, sempre al fianco del tecnico nerazzurro in tribuna: "No, non è una vittima, dai... E' un modo per stare sempre attenti e crescere. Antonio è la nostra forza, deve essere così. Il rapporto è costante, ma non mi piace parlare di me e del mio rapporto, ma di quello di tutto lo staff. Io non porto me stesso in panchina, ma rappresento uno staff con tanti collaboratori che lavorano quotidianamente per supportare l'idea del mister. I complimenti vanno a tutti, il rapporto è quotidiano, il lavoro è tanto e ci impegniamo tutti per supportare il nostro tecnico".