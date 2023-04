Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: tutto ok per Calhanoglu e Barella

© Getty Images

Calhanoglu e Barella stanno bene e sono abili e arruolabili per la partita contro la Lazio e quindi nessun allarme in casa Inter. Entrambi, in realtà, avevano tranquillizzato tutti, Inzaghi compreso, sin da subito, vale a dire da ieri sera al termine del match vittorioso contro la Juve che ha consegnato ai nerazzurri il pass per la finale di Coppa Italia. Ma le tante voci circolate sui "social" - le più incontrollate, perché oggi così spesso accade - hanno comunque creato un po' di apprensione tra i tifosi: l'allenamento di stamani, per quanto ovviamente di scarico per chi ha giocato ieri sera, è servito per fare chiarezza.