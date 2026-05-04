Inter, scudetto e mega-distacchi. Alternanza tricolore in panchina

PICCHIATA – Il mese nero del Milan rischia di complicare la sua missione Champions. Dopo la rocambolesca vittoria contro il Torino, alla 30esima giornata, i rossoneri avevano 63 punti. Erano a -6 dall’Inter capolista e a +9 sul quinto posto occupato all’epoca da Juventus e Roma. Nelle ultime cinque partite la squadra di Allegri ha raccolto soltanto 4 punti in virtù di una vittoria e un pareggio (con tre sconfitte) con un solo gol segnato (da Rabiot a Verona) e 6 incassati. Il distacco dall’Inter è spaventosamente aumentato a 15 lunghezze e il vantaggio-Champions paurosamente diminuito: +5 sul Como, ma stasera la Roma potrebbe accorciare a +3. La vergognosa prestazione di Reggio Emilia – la più brutta di questo altalenante campionato rossonero – grida vendetta anche perché sugli spalti il pubblico milanista era stato decisamente il migliore in campo. D’accordo che – a maggior ragione senza l’infortunato Modric – mancano i campioni. Ma il gioco espresso è stato davvero imbarazzante. E Allegri - re dei “risultatisti” – dovrebbe fare un sincero mea culpa: perché il gioco latita sempre di più e i risultati sono tutt’altro che esaltanti.