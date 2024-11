Inter: premi per Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta

Importanti riconoscimenti per il Presidente Giuseppe Marotta e il capitano Lautaro Martinez che hanno ricevuto il premio "Manlio Scopigno". Nella Trophy Room dell'Inter HQ, al Presidente Giuseppe Marotta è stato assegnato il riconoscimento "Manager of the Year", consegnato dal Presidente dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti. Il Capitano nerazzurro Lautaro Martinez, è stato invece premiato come "Miglior Giocatore della Serie A" per la stagione 2023/24. I due riconoscimenti si aggiungono a quello ricevuto nel mese di ottobre dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che in occasione dell’evento avvenuto a Roma, nel Salone d'Onore del CONI, aveva ritirato il premio "Manlio Scopigno" come "Miglior allenatore della Serie A" per la stagione 2023/24.