Inter, Marotta: "Lotteremo fino in fondo per lo scudetto"

"Credo che la sconfitta contro l'Udinese dell’andata sia stata una semplice circostanza, al di là del rispetto per i friulani. La squadra era nuova, dovevamo dare il tempo al tecnico per studiare i carichi da lavoro da utilizzare. I valori ora sono emersi, ora siamo in testa il che significa poco perché ci sono squadre agguerrite vicino a noi. Però siamo una delle squadre che lotterà fino alla fine per lo scudetto". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Dazn prima della sfida in casa dei friulani. "Questo campionato consuma molto dal punto di vista psicofisico e psicologico, col Lecce abbiamo portato a casa un risultato importante con la rabbia e la motivazione che Chivu è riuscito a trasmettere stringendo i denti". Un ricordo di Commisso: "Commisso è stato uno degli ultimi mecenati in ambito calcistico, pur mantenendo una visione imprenditoriale col Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. E poi ha avuto una grandissima passione, è nato in Italia e ha avuto fortuna all’estero che lo ha portato a tornare in Italia per vivere questo sport che lo ha affascinato in una città come Firenze. Spero che la famiglia continui dove lui ha lasciato".