Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Marotta: "Lotteremo fino in fondo per lo scudetto"

17 Gen 2026 - 14:58
© Getty Images

© Getty Images

"Credo che la sconfitta contro l'Udinese dell’andata sia stata una semplice circostanza, al di là del rispetto per i friulani. La squadra era nuova, dovevamo dare il tempo al tecnico per studiare i carichi da lavoro da utilizzare. I valori ora sono emersi, ora siamo in testa il che significa poco perché ci sono squadre agguerrite vicino a noi. Però siamo una delle squadre che lotterà fino alla fine per lo scudetto". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Dazn prima della sfida in casa dei friulani. "Questo campionato consuma molto dal punto di vista psicofisico e psicologico, col Lecce abbiamo portato a casa un risultato importante con la rabbia e la motivazione che Chivu è riuscito a trasmettere stringendo i denti". Un ricordo di Commisso: "Commisso è stato uno degli ultimi mecenati in ambito calcistico, pur mantenendo una visione imprenditoriale col Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. E poi ha avuto una grandissima passione, è nato in Italia e ha avuto fortuna all’estero che lo ha portato a tornare in Italia per vivere questo sport che lo ha affascinato in una città come Firenze. Spero che la famiglia continui dove lui ha lasciato".

Ultimi video

00:48
MCH RIGORE IN GIAPPONE MCH

Coppa d'Asia: il portiere giapponese para, esulta ma la palla va in rete

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:26
DICH ALLEGRI SU COMMISSO 17/01 DICH

Allegri rende onore a Commisso: "Uomo di sport con grande passione"

01:49
MCH WERDER BREMA-EINTRACHT FRANCOFORTE MCH

Werder Brema ed Eintracht Francoforte danno spettacolo: pirotecnico 3-3

01:36
SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

00:44
Leao e Maignan super, Rabiot leader

Maignan promosso a Como: il segreto è nel rapporto con Filippi

00:48
MCH RIGORE IN GIAPPONE MCH

Coppa d'Asia: il portiere giapponese para, esulta ma la palla va in rete

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:42
Lazio-Como, Fabregas: "Partita bella da giocare tra due squadre simili"
15:00
Morte Commisso, De Siervo: "Colpito dalla sua passione e determinazione"
14:58
Inter, Marotta: "Lotteremo fino in fondo per lo scudetto"
14:37
Lecce-Milan, Di Francesco: "Mantenere alta la concentrazione"
13:32
Commisso, Infantino: "Addolorato, mi ha parlato dei suoi giocatori come dei figli"