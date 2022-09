Inter, Lukaku vede allontanarsi anche il Barcellona: rientro fissato col Sassuolo

INTER

Si allungano ancora i tempi di recupero del belga dopo lo stop di fine agosto

© Getty Images Forse già contro l'Udinese. No, meglio non rischiare, rientra sicuramente dopo la sosta contro la Roma. Anzi, parte dalla panchina per essere poi pronto quattro giorni dopo contro il Barcellona. Difficile, troppo poco tempo a disposizione. Allora il Sassuolo, sabato 8 ottobre. Insomma, dal 29 agosto in poi - giorno degli esami strumentali dopo lo stop in allenamento del giorno precedente - sulle condizioni di Romelu Lukaku si sono rincorse voci su voci. Ma cosa è successo realmente? Semplicemente è successo che la "distrazione dei flessori della coscia sinistra" si è rivelata più seria del previsto e i tempi di guarigione dell'attaccante dell'Inter si sono di conseguenza allungati, complice una struttura muscolare imponente che ha rallentato il recupero atletico del belga. Il resto - la fitta agenda di impegni ad ottobre e l'ombra lunga del Mondiale novembrino - viene di conseguenza: il pericolo di una ricaduta con le possibili pesanti ripercussioni ha gelato le attese. In primis quelle di Simone Inzaghi.

E allora? Allora non resta che attendere e vedere. Lukaku sta certamente meglio ma continua a svolgere lavoro personalizzato: a meno di inattesi cambiamenti di programma proseguirà così anche nei prossimi giorni. Escluso il rientro con la Roma, resta difficile pensare che possa esserci con il Barcellona: le 72 ore tra l'uno e l'altro match non possono essere sufficienti, sicuramente non lo sono per credere di poterlo miracolosamente ritrovare protagonista in un match di Champions tanto tirato. Obiettivo allora per il sabato successivo, contro il Sassuolo: rodaggio per il viaggio al Camp Nou del 12 ottobre. E nel frattempo a Inzaghi non resta che aspettare, sperare e affidarsi a Lautaro e Dzeko.