Inter, Lautaro: "Sogno la Champions". E no a un futuro da allenatore

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ieri ha partecipato a un nuovo progetto di Dazn (in collaborazione con The Residency) per interagire coi tifosi. Il Toro ha chattato in diretta con i fan connessi da tutto il mondo, rispondendo alle loro domande. Dalla vita privata ai sogni, passando per i momenti più belli della sua carriera. "Fin dal primo giorno all'Inter mi sono sentito amato", dice Lautaro ai tifosi. "La coppa del mondo vinta il momento più bello, mentre la Champions resta ancora il mio sogno", aggiunge rispondendo alle tantissime domande. Come a quella su un possibile futuro da allenatore che oggi non è nei suoi piani.