Inter, Thuram: "Le polemiche post Juve? La gente sa che darò tutto per l'Inter"

"Le mie reti? Ci sono stati due corner tirati molto bene da Calhanoglu, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol, era uno degli obiettivi e siamo felici. Siamo consapevoli che dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve, è quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso tre punti, sappiamo che dobbiamo farne il più possibile per passare al turno successivo". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ai microfoni di Prime Video dopo il successo ottenuto dai nerazzurri in Champions League contro l'Ajax, gara in cui ha segnato una doppietta. "La cosa più importante non è chi fa gol, ma che l'Inter vinca. L'intesa con Esposito? Va molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico". Abbiamo fatto una partita seria - ha aggiunto il francese - Le polemiche per la risata con mio fratello in Juve-Inter? Non mi sentivo non libero. La gente può interpretare come vuole ma sa che darò tutto per la maglia dell'Inter".