Inter, Thuram: "Le polemiche post Juve? La gente sa che darò tutto per l'Inter"

L'attaccante francese ha dimostrato con la doppietta di Amsterdam di essere decisivo in zona-gol
© Getty Images
"Le mie reti? Ci sono stati due corner tirati molto bene da Calhanoglu, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol, era uno degli obiettivi e siamo felici. Siamo consapevoli che dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve, è quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso tre punti, sappiamo che dobbiamo farne il più possibile per passare al turno successivo". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ai microfoni di Prime Video dopo il successo ottenuto dai nerazzurri in Champions League contro l'Ajax, gara in cui ha segnato una doppietta. "La cosa più importante non è chi fa gol, ma che l'Inter vinca. L'intesa con Esposito? Va molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico". Abbiamo fatto una partita seria - ha aggiunto il francese - Le polemiche per la risata con mio fratello in Juve-Inter? Non mi sentivo non libero. La gente può interpretare come vuole ma sa che darò tutto per la maglia dell'Inter".
PIO ESPOSITO: "THURAM DI LIVELLO MONDIALE, IO DEVO MIGLIORARE IN TUTTO"
Pio Esposito, attaccante dell'Inter al debutto in Champions League e prestazione positiva contro l'Ajax nel 2-0, ha rilasciato le prime impressioni nel post-partita a Sky Sport: "Alla fine siamo al top del livello qui, ma quando scendo in campo cerco di portare le mie caratteristiche, punto sulle mie certezze. Uso il mio fisico, come in Serie B. Stasera è andata bene. A chi mi ispiro? A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in allenamento ad Appiano qualche anno fa quando ero in Primavera. Il suo stile, la capacità di fare gol... poi i miei compagni di reparto sono di livello mondiale, lo ha dimostrato Marcus oggi. Io sto lavorando molto sull'esplosività e la rapidità nei primi passi. E la presenza in area. Posso migliorare in tutto, sono giovane, ho margini di miglioramento. I punti di forza la protezione del pallone, nel far giocare la squadra".
