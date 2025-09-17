Inter, Chivu: "Mi è piaciuta la maturità della squadra. Pio uomo vero, si merita tutti gli elogi"

"Abbiamo dimostrato tanta maturità, la squadra c'è. Buona la prima, è sempre importante partire bene in Champions con questo nuovo format". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu commenta il successo in casa dell'Ajax al debutto in Europa. "Cosa mi è piaciuto di più? La maturità, siamo stati gran parte della partita nella loro metà campo, abbiamo tolto il loro punto di forza, lasciarli davanti alla nostra area - ha detto a Prime - L'Inter è esperienza, personalità, voglia di fare bene e di riscattare il periodo negativo, che fa di tutto per mettersi in mostra. Questi ragazzi sono eccezionali.



Chivu elogia poi Pio Esposito, chiamato a sostituire capitan Lautaro al fianco di Thuram: "Uomo vero, per come si allena, si merita tutti gli elogi, alla prima in Champions alla sua età ha fatto una grande partita. Io l'ho sempre detto, ho quattro attaccanti forti che lavorano per la squadra e sono contento quando fanno gol. Pio si deve prendere tutti i nostri elogi, ha tenuto la stessa intensità per tutta la partita. Per me la carta di identità non esiste. Non esiste per chi ne ha 19 e non esiste per chi ne ha 36. Sono contento anche per il debutto in Champions di Bonny e anche per Thuram che sta dimostrando di essere forte anche nel gioco di testa".