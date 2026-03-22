Inter, Kolarov: "Sono tranquillo, la squadra sta benissimo"

"La squadra sta benissimo, vogliamo e cerchiamo di fare una grande partita stasera. L'Atalanta penso sia un caso chiuso, sono capitate varie cose ma la squadra è in ripresa. Ci siamo allenati benissimo in settimana e vogliamo fare una grande gara, la Fiorentina è in ripresa ma noi vogliamo dire la nostra". Parole di Kolarov, il vice di Chivu squalificato, prima di Fiorentina-Inter. "Debutto da capo allenatore? Sono abbastanza tranquillo, è vero che è la prima volta da solo ma sono abbastanza tranquillo. Sono fiducioso vedendo la squadra in settimana, loro ci trasmettono serenità", ha detto a Dazn.