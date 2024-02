Inter-Juve, uno scudetto psicologico : l'obiettivo è destabilizzare l'avversario

© Getty Images

No, non è decisiva: ha sentenziato Inzaghi. Match difficile, ma il campionato non finisce a San Siro: ha ribadito Allegri. Bene, crediamo alle loro parole, scontate e "obbligate" in un gioco di finte reciproche. Perché? Perché è sicuramente vero che Inter-Juve non aggiudica lo scudetto. Chi può dire il contrario? Appurato questo, però, lasciamo loro la scaramanzia. E il sottinteso. Sappiamo tutti bene, infatti, che quella di stasera sarà per il campionato una tappa fondamentale. A livello psicologico, soprattutto, più di quanto non diranno i punti. Prima contro seconda, allungo o sorpasso (con l'asterisco). Oppure ancora tutto invariato, con la terza (in)comoda, il Milan, che classifica alla mano avrebbe a quel punto di che sperare, se non credere. Rispetto all'andata poco è cambiato: allora l'Inter era avanti di due punti, ora di uno (più il bonus di quelli in gioco a fine febbraio contro l'Atalanta, bonus che però va incassato per diventare reale), allora c'era un Lautaro formato Scarpa d'Oro che tale è rimasto, oggi c'è un Vlahovic che contro i nerazzurri si sbloccò e da lì non si è più fermato. L'impressione? Beh, crediamo che sia Inzaghi che Allegri non siamo intenzionati a speculare sul risultato come invece avvenne a Torino. Ma è pur vero che per il tecnico interista c'è un solo risultato che potrà regalargli il sorriso, per quello juventino anche un pareggio potrà invece valerlo. A bocce ferme almeno, poi il campo racconterà magari sviluppi diversi.