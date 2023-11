Inter-Juve, Inzaghi e la rosa bianconera fanno litigare Biasin e Zazzaroni

A PRESSING

Clima acceso negli studi Mediaset: il derby d'Italia si avvicina e la tensione sale

Quando ci si appresta a vivere la terza sosta della stagione, all'orizzonte sembra stagliarsi il duello tra Juventus e Inter per lo scudetto. Il prossimo 26 novembre c'è lo scontro diretto all'Allianz Stadium, ma intanto i due club fanno discutere anche in tv. Precisamente nello studio di Pressing: al centro della disputa i valori delle due rose a confronto ma non solo. Anche il lavoro dei due tecnici, Inzaghi e Allegri, distanti adesso solo due lunghezze in classifica.

"Si fa passare la Juventus come una squadra di scappati di casa e un allenatore bravissimo. Mentre l'Inter, secondo voi, è prima esclusivamente per i giocatori forti. Ma non sarà bravo pure Inzaghi? Ha dato un gioco molto moderno" ha tuonato Fabrizio Biasin in un duello serrato a distanza con Ivan Zazzaroni. Il direttore, infastidito, ci ha tenuto a rispondere rimarcando la sua idea senza indietreggiare: "Sono un estimatore del tecnico piacentino - ha detto -. Ma tre le due rose c'è una differenza tecnica importante tra qualità e esperienza diversa. Nei tre settori i nerazzurri sono complessivamente migliori. Anche se, a mio giudizio, il Napoli resta la migliore prima dei tanti errori di Garcia e De Laurentiis".