Inter, Inzaghi si aggrappa a Lautaro per calare il tris

STASERA FIORENTINA-INTER

Il tecnico nerazzurro fa rifiatare Dzeko e affianca Correa all'insostituibile Toro. Italiano pensa a Cabral per risalire la china in campionato

Toglietegli tutto, ma non Lautaro Martinez. Rimotivato da un filotto di risultati positivi inaugurato dal successo con il Barcellona in Champions e scivolato via senza intoppi fino al 2-0 contro la Salernitana, Simone Inzaghi cerca a Firenze, campo difficile per tutti, il terzo successo di fila in campionato e l'ultimo segnale di rinascita della sua Inter. In attesa di chiudere i conti qualificazione in Europa contro il Viktoria Plzen, il tecnico nerazzurro si affida nuovamente al Toro, due gol nelle ultime due uscite, per scardinare la resistenza della Fiorentina e tenere il passo delle prime in Serie A sperando, eventualmente, di poter rosicchiare qualche punto alle fuggitive, Napoli in testa.

In una squadra che, qua e là, cambia, Inzaghi non rinuncia mai a Lautaro e, al Franchi, lo schiera nuovamente dall'inizio con al fianco il pupillo Correa, che dovrebbe essere preferito a Edin Dzeko. Nessun cambio nemmeno in mezzo al campo, dove Calhanoglu è confermato nel ruolo di vice-Brozovic con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati e Darmian quinto di destra per far riposare Dumfries. In difesa dovrebbe spuntarla nuovamente Acerbi, ormai quasi costantemente titolare, questa volta ancora al posto di Bastoni.

Italiano risponde con la formazione sostanzialmente titolare, eccezion fatta per Cabral, che dovrebbe partire al centro dell'attacco al posto dell'acciaccato Jovic, comunque disponibile per la panchina. Ai suoi lati ci saranno Nico Gonzalez e Kouamé, con Ikone e Saponara pronti a subentrare a gara in corso. In difesa confermato Dodo a destra con Milenkovic al centro insieme a Martinez Quarta.

