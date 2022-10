Italiano: "Ripartiamo dalla ripresa di Lecce e cambiamo mentalità"

VERSO FIORENTINA-INTER

L'allenatore viola ha parlato alla vigilia della partita con i nerazzurri

"Abbiamo bisogno di punti, soprattutto in campionato. Abbiamo bisogno di iniziare a muovere la classifica". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con l'Inter in programma allo stadio Franchi. "Ripartiamo dal secondo tempo di Lecce. Una buona reazione dopo quello che non si era visto nei primi 45 minuti. Abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita, pareggiare e creare i presupposti per provare a vincerla. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento e cambiare mentalità".

"Stiamo preparando le partite in poco tempo e cerchiamo ogni volta di recuperare più uomini possibili per partita. E' così dall'inizio della stagione e ormai ci siamo abituati, non è semplice. Dobbiamo avere una mentalità diversa in vista di questo rush finale. Ci serve una vittoria per ripartire e muovere la classifica", ha aggiunto Italiano.

"Con l'Inter sarà una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo. Una squadra di altissimo livello che è riuscita a ripartire dopo un periodo di difficoltà. Dovremo fare una partita di grande attenzione e voglia. Giochiamo in casa e lì riusciamo sempre a mettere in scena grandi prestazioni, anche d'orgoglio. La qualità, la fisicità e la tecnica di questa squadra sono ai massimi livelli. E' una delle favorite per arrivare nelle prime posizioni. Per questo non sarà semplice, ma dovremo essere bravi a fare la nostra gara".

"Stiamo lavorando per trovare continuità. Non è semplice recuperare le energie e soprattutto i giocatori che ogni tanto subiscono qualche colpo. Ogni partita richiede di mettere a punto alcuni accorgimenti. Dobbiamo adattarci a questa situazione, molto diversa dall'anno scorso. Ci stiamo lavorando e possiamo solo migliorare e crescere da questa esperienza. Io, lo staff e i giocatori stiamo facendo il massimo in questa direzione".

"Il fatto che lo stadio sarà pieno sarà molto importante. Ci darà la forza. Abbiamo bisogno di fare punti e vogliamo festeggiare con i nostri tifosi dopo una grande prova. Lo scorso anno è stato fondamentale il contributo del pubblico e conto ancora su quel contributo per aiutarci a fare bene. Abbiamo avuto le possibilità per fare più punti. Talvolta eravamo superiori agli avversari ma abbiamo fallito qualche occasione di troppo. Potevamo avere qualche punto in più. C'è sempre da crescere e migliorare. Vogliamo invertire la rotta e tornare a vincere".