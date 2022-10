Inzaghi: "Lukaku deve ritrovare la condizione: molto fiducioso per il Viktoria"

© Getty Images

La fiducia di Inzaghi, la grande motivazione di Lukaku: contro il Viktoria Plzen il belga ci sarà. Non prima, però. Non in campionato: "A Firenze non sarà con noi - ha spiegato il tecnico nerazzurro a InterTV alla vigilia della sfida del Franchi - perché deve migliorare la condizione. Romelu è due giorni che si allena parzialmente col il gruppo, ma è chiaro che deve crescere. Però è molto motivato, finalmente ha superato la lesione muscolare che lo ha tenuto lontano per molto tempo. Cercheremo di portarlo in Champions e vedendolo lavorare sono molto fiducioso". Difficilmente titolare ma comunque abile e arruolabile, utile per permettere a Lautaro e Dzeko di poter rifiatare. Nel frattempo però toccherà ancora a loro due (con l’alternativa rappresentata da Correa) sostenere il peso dell'attacco interista, anche nella difficile trasferta contro la Fiorentina: "Andiamo a giocare su un campo difficile per tutti - ha proseguito Inzaghi - ma questa settimana senza impegni ci ha permesso di lavorare bene, di allenarci e ora andiamo a Firenze fiduciosi". Proprio fuori casa, e soprattutto nei secondi tempi, l'Inter ha mostrato le maggior difficoltà in questa prima parte di stagione. La vittoria contro il Sassuolo e il pareggio di Barcellona possono avere rappresentato da questo punto di vista una svolta: "I risultati portano fiducia e autostima: da qui alla sosta per i Mondiali ci aspettano impegni molto importanti, saremo sotto pressione ogni tre giorni ma sapremo affrontare una partita alla volta come abbiamo fatto nelle ultime uscite. E' chiaro che in trasferta dobbiamo fare di più: a San Siro l'appoggio del nostro pubblico si fa sentire, ma anche a Firenze ci saranno tanti tifosi interisti". Contro la Fiorentina, intanto, spazio tra i pali ancora ad Onana. Handanovic sarà oltretutto indisponibile: "Samir parte con noi ma non è disponibile (il portiere sloveno ha riportato una lussazione al dito di una mano, ndr), il secondo sarà Cordaz". Va poi da sé che a quattro giorni dalla sfida cruciale in Champions contro il Viktoria, quella contro i Viola sarà ugualmente decisiva per continuare la rincorsa in campionato: "Le squadre che ci sono davanti corrono molto velocemente - ha concluso Inzaghi - noi non possiamo far altro che ragionare partita dopo partita e cercare di recuperare punti per arrivare alla sosta nel modo migliore". Superato l'ostacolo viola, con un Lukaku in più potrà poi essere un po' meno complicato.