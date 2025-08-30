Inter, il calendario del girone unico della Champions League

Cristian Chivu © IPA
1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Ajax-Inter
2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 21, Inter-Slavia Praga
3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Union Saint Gilloise-Inter
4ª giornata: mercoledì 5 novrembre, ore 21, Inter-Kairat Almaty
5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Atletico Madrid-Inter
6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Inter-Liverpool
7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Inter-Arsenal
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Borussia Dortmund-Inter
