Calcio

Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è

29 Ott 2025 - 12:33
In vista della gara di stasera con la Fiorentina, cambiano le gerarchie dei portieri in casa Inter. Sommer sarà regolarmente tra i pali, ma in panchina mancheranno il secondo Martinez, che dopo il tragico incidente di ieri dovrà stare lontano dai campi per un periodo ancora da accertare, e anche il terzo Di Gennaro, ancora ai box dopo un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro. Per la sfida contro i viola quindi Chivu convocherà il ventenne Alessandro Calligaris, numero uno della seconda squadra nerazzurra in Serie C con cui in stagione ha giocato otto volte ed è già stato aggregato alla prima squadra a Roma, e come terzo il 18enne albanese Alain Taho, titolare dell'Inter Primavera in campionato e in Youth League. 

Uno psicologo per Josep Martinez: l'Inter lo manda in terapia dopo il tragico incidente

CHI È CALLIGARIS - Nato e cresciuto a Udine, Calligaris difende i pali dell’Inter Under 23 in Serie C e lo scorso anno ha vinto da titolare il campionato primavera. Alto 185 cm, ha un gran senso del posizionamento e dopo il Mondiale per Club ha già assaggiato la panchina nerazzurra nelle sfide contro Roma, Union St. Gilloise e Napoli (ma come terzo portiere). Sarà lui a prendere il posto di Sommer in caso di infortunio del portiere svizzero.

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
11:33
Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia