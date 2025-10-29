Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è

© Getty Images
In vista della gara di stasera con la Fiorentina, cambiano le gerarchie dei portieri in casa Inter. Sommer sarà regolarmente tra i pali, ma in panchina mancheranno il secondo Martinez, che dopo il tragico incidente di ieri dovrà stare lontano dai campi per un periodo ancora da accertare, e anche il terzo Di Gennaro, ancora ai box dopo un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro. Per la sfida contro i viola quindi Chivu convocherà il ventenne Alessandro Calligaris, numero uno della seconda squadra nerazzurra in Serie C con cui in stagione ha giocato otto volte ed è già stato aggregato alla prima squadra a Roma, e come terzo il 18enne albanese Alain Taho, titolare dell'Inter Primavera in campionato e in Youth League.
CHI È CALLIGARIS - Nato e cresciuto a Udine, Calligaris difende i pali dell’Inter Under 23 in Serie C e lo scorso anno ha vinto da titolare il campionato primavera. Alto 185 cm, ha un gran senso del posizionamento e dopo il Mondiale per Club ha già assaggiato la panchina nerazzurra nelle sfide contro Roma, Union St. Gilloise e Napoli (ma come terzo portiere). Sarà lui a prendere il posto di Sommer in caso di infortunio del portiere svizzero.