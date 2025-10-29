Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è

CHI È CALLIGARIS - Nato e cresciuto a Udine, Calligaris difende i pali dell’Inter Under 23 in Serie C e lo scorso anno ha vinto da titolare il campionato primavera. Alto 185 cm, ha un gran senso del posizionamento e dopo il Mondiale per Club ha già assaggiato la panchina nerazzurra nelle sfide contro Roma, Union St. Gilloise e Napoli (ma come terzo portiere). Sarà lui a prendere il posto di Sommer in caso di infortunio del portiere svizzero.