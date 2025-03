Inter, Dumfries: "Grande serata, ora il Bayern"

"E' stata una bella partita, una grande serata per noi e sono contento di essere ai quarti. Ora troviamo il Bayern Monaco che è una grande squadra". Così l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries commenta la vittoria contro il Feyenoord in Champions League. "Io ora mi sento bene, sono in forma e sono contento di giocare così bene in questo momento. Sappiamo che ora tutti giocano al massimo contro di noi, ma dobbiamo restare sempre concentrati", ha aggiunto a Sky. "Sono orgoglioso, è un momento speciale per me vestire la fascia di capitano dell'Inter. Spero però che De Vrij possa recuperare presto, perchè è un grande giocatore", ha concluso.