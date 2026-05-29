Inter, Dimarco: "È stata la stagione più bella della mia carriera"

"È stata la stagione più bella della mia carriera anche perché non eravamo partiti da una situazione facile. Raggiungere e vincere due trofei come campionato e Coppa Italia e, coronare tutto con la vittoria di Mvp del campionato è qualcosa di straordinario che io a inizio stagione non pensavo di raggiungere - le parole a Sky - Non cancella le ferite delle delusioni della stagione scorsa ma le ripara un po'. Questo è stato l'anno della ripartenza".