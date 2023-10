Inter, Dimarco incorona il rivale: "Nel mio ruolo Theo è un top mondiale"

© Getty Images

Intervenuto nel format 'Azzurri Live' della FIGC, Federico Dimarco ha parlato dei prossimi due impegni dell'Italia contro Malta e Inghilterra, del momento che sta vivendo con la "sua" Inter e di un ruolo, il suo, che lo sta proiettando ai vertici del calcio europeo: "Saranno sicuramente due partite chiave - ha dichiarato in merito ai match che attendono la Nazionale di Spalletti - perché con due vittorie saremmo a un buon punto per la qualificazione ai prossimi Europei". Detto questo, la chat coi tifosi è diventata l'occasione per scendere anche più nel personale. Partendo dai modelli seguiti nel corso della sua formazione: "Personalmente dico che avevo come modello Marcelo del Real, aveva una classe che pochi terzini hanno avuto insieme a Roberto Carlos. Oggi i migliori al mondo sono Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes. Io mi colloco come gli altri".