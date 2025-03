L'Inter ha preso appena un gol nelle nove partite in stagione giocate in Champions League. I nerazzurri infatti, che ha vinto quest'oggi in casa del Feyenoord per 2-0, hanno subito una rete esclusivamente il 10 dicembre scorso in occasione del match che ha visto Lautaro e compagni capitolare contro il Bayer Leverkusen. In quell'occasione era stato Mukiele a bucare Sommer al 90'.iN