Inter, Conte ci prende gusto: alla Pinetina si lucidano gli scudetti

Prima era il 95 percento. Poi un processo in caricamento (loading....). Antonio Conte sente vicino l'obiettivo e la scaramanzia lascia spazio alla consapevolezza. Così dopo il messaggio postato subito dopo la vittoria di Crotone, ecco in mattinata un nuovo video sulla pagina instagram del tecnico dell'Inter: "Intanto al Centro Sportivo non si smette mai di lavorare... Grazie Reiner #alltogether", con la telecamera a riprendere il momento in cui vengono lucidati gli scudetti della storia nerazzurra. Insomma, nulla è stato ufficialmente preparato per oggi, ma nel caso meglio non farsi trovare in ritardo...