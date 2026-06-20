Cile, malore in conferenza stampa per Fernando Gago: operato al cuore, sta bene

Fernando Gago, ex centrocampista argentino ora tecnico dell'Universidad de Chile, è stato colto da un malore durante la conferenza stampa post partita Universidad-O'Higgins vinta 2-0 dai suoi. Sottoposto a esami cardiovascolari, è stato in seguito sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, riuscito con successo. Di seguito il comunicato della società: "Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, sta per essere sottoposto a una serie di esami cardiovascolari e oggi non sarà responsabile dell'allenamento".