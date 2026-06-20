Cile, malore in conferenza stampa per Fernando Gago: operato al cuore, sta bene

20 Giu 2026 - 13:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Fernando Gago, ex centrocampista argentino ora tecnico dell'Universidad de Chile, è stato colto da un malore durante la conferenza stampa post partita Universidad-O'Higgins vinta 2-0 dai suoi. Sottoposto a esami cardiovascolari, è stato in seguito sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, riuscito con successo. Di seguito il comunicato della società: "Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, sta per essere sottoposto a una serie di esami cardiovascolari e oggi non sarà responsabile dell'allenamento".

Ultimi video

01:51
DICH BOLMARO OLIMPIA DICH

Bolmaro: "Pronto a fare sempre di più per Milano, anche in Eurolega"

01:12
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho in Italia!

01:37
La ripartenza del Milan

La ripartenza del Milan

02:01
Ecco l'Ital-Inter

Ecco l'Ital-Inter

00:36
Montella difende i suoi

Montella difende i suoi

00:31
Il sorriso di Ancelotti

Il sorriso di Ancelotti

02:16
Nel cuore della torcida

Nel cuore della torcida

01:46
CLIP TARE SU ALLEGRI PER SITO 20/6 SRV

Tare: "Allegri è un top, scelta saggia del Napoli"

01:32
CLIP TARE SU MILAN E LEAO PER SITO 20/6 SRV

Tare: "Al Milan auguro progetto serio. Leao? Ciclo chiuso"

00:36
CLIP TARE SU MANCINI PER SITO 20/6 SRV

Tare promuove la scelta Mancini per l'Italia: "L'uomo giusto per ripartire"

00:45
CLIP FESTA A RIO PER LA VITTORIA DEL BRASILE PER SITO 20/6 SRV

La grande festa di Rio dopo la vittoria del Brasile

01:15
DICH LIVERANI 2 SULLA FIORENTINA DICH

Liverani parla da ex viola: "La Fiorentina deve tornare tra le prime sette/otto in Italia"

02:02
DICH LIVERANI 1 SULLA LAZIO DICH

Liverani: "Gattuso con la Lazio in cerca di rivalsa"

03:01
DICH RICCI OLIMPIA DICH

Pippo Ricci: "Poeta ci ha dato tanta tranquillità. È un amico"

03:03
DICH PEPPE POETA OLIMPIA DICH

Poeta: "Non sono un predestinato. La missione è portare avanti lo stile di Armani"

01:51
DICH BOLMARO OLIMPIA DICH

Bolmaro: "Pronto a fare sempre di più per Milano, anche in Eurolega"

I più visti di Calcio

"Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale": il mondo del calcio piange Igor Protti

CLIP PROTTI PRESSING 1996 19/06 SRV

Protti da brividi: quella notte da sogno a Pressing con Vianello

Noemi Protti e il toccante messaggio per il padre: "Il tuo 90° minuto era portarmi all'altare e ci sei riuscito"

MCH VIKING RACE PARLAMENTO MCH

Febbre Mondiale in Norvegia: in Parlamento i deputati eseguono il "viking row"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

SRV PERSONAGGIO PROTTI SRV

Addio a Igor Protti, l'eroe di due città

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:41
Cile, malore in conferenza stampa per Fernando Gago: operato al cuore, sta bene
22:59
Cristiano Lucarelli saluta l'amico fraterno Igor Protti: "Mi manchi già, riposa in pace fratello"
19:43
Genoa: l'8 agosto il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna
17:52
Protti: Allegri alla sala del commiato per l'ultimo saluto
17:09
Fiorentina, il calendario delle amichevoli estive: c'è anche il Watford di Bove