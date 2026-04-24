Barre, portabici e bagagliaio protetto: viaggiare in EV senza rinunciare a nulla
Accessori originali Kia per veicoli elettrici: barre portatutto, portabiciclette aerodinamico e vasca baule impermeabile. Ora con il 30% di sconto
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L'estate è il momento in cui l'auto lavora di più come spazio: biciclette, attrezzatura, bagagli per il weekend. Gli accessori originali Kia sono progettati per rispondere a queste esigenze senza compromessi, con un vantaggio specifico per chi guida un EV: il design aerodinamico che limita l'impatto sull'autonomia.
Barre portatutto: leggere, robuste, su misura
Le barre portatutto Kia sono realizzate specificamente per ogni modello, il che garantisce un montaggio preciso e una tenuta sicura. Leggere e robuste, rappresentano la base per trasportare biciclette, tavole, kayak e qualsiasi attrezzatura serva per il viaggio.
L'installazione è semplice e la chiusura è sicura, un dettaglio che conta quando si trasporta materiale a velocità autostradale.
Portabiciclette: montaggio rapido, stabilità in viaggio
Il portabiciclette Kia si installa sulle barre e offre un montaggio veloce, una chiusura sicura e un design aerodinamico che mantiene la bici stabile in ogni condizione di guida. Permette di trasportare l'attrezzatura senza sacrificare lo spazio nell'abitacolo, lasciando il bagagliaio libero per il resto.
Per chi usa l'auto elettrica per raggiungere percorsi ciclabili o eventi sportivi, è la soluzione più pratica e ordinata.
Vasca baule: protezione completa per ogni avventura
Dalle giornate in spiaggia ai weekend in campeggio, la vasca baule Kia protegge il bagagliaio da sabbia, acqua e attrezzatura. Alta sui bordi e impermeabile, è pensata per chi usa davvero l'auto, non solo per spostarsi.
Con l'estensione vasca baule è possibile coprire anche gli schienali dei sedili abbattuti, per una protezione completa quando si trasportano oggetti ingombranti o sporchi.
Qualità e offerta dedicata
Tutti gli accessori originali Kia sono progettati per integrarsi perfettamente con il modello specifico, rispettando gli standard di qualità e sicurezza del costruttore. Per il periodo estivo, Kia offre uno sconto del 30% sugli accessori originali, disponibile presso le concessionarie autorizzate.