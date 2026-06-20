Milan, Cardinale pronto ad aumentare la presenza in Italia: lunedì sarà a Roma per l'assemblea Figc

Gerry Cardinale vuole stare più vicino alle vicende del suo Milan e dopo averlo seguito allo stadio nelle ultime partite della stagione 2025/26, è pronto a rilanciare in vista della prossima annata. Il proprietario del club rossonero prepara il terreno per una maggiore presenza in Italia e lo dimostra anche la sua agenda: lunedì 22 giugno sarà a Roma per rappresentare il Milan all'assemblea elettiva della Figc.