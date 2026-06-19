Genoa: l'8 agosto il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna

Dopo 14 anni il Genoa ha annunciato il ritorno al Luigi Ferraris del Trofeo Spagnolo che si terrà la sera dell'8 agosto prossimo, l'orario non è stato ancora comunicato. Per questa sedicesima edizione si sfideranno Genoa e Deportivo La Coruna. Il trofeo è dedicato a Vincenzo Claudio Spagnolo, il tifoso genoano ucciso il 29 gennaio del 1995 prima della gara di campionato tra Genoa e Milan e rappresentava l'ultima sfida precampionato prima dell'esordio ufficiale. Sarà così anche in questo caso visto che dopo la gara con Deportivo i rossoblù di Daniele De Rossi esordiranno in Coppa Italia la settimana successiva. L'ultima edizione che si disputò fu nel 2012 quando il Genoa sfidò il Galatasaray. Tra le squadre affrontate nel corso delle varie edizioni anche il Nottingham Forest, l'AThletic Bilbao e il Werder Brema oltre a club italiano come il Torino, ben cinque volte, Inter e Parma. Le prime tre edizioni si disputarono con la formula del triangolare mentre dalla quarta in avanti la sfida fu sempre in gara singola.