il lutto

Addio a Igor Protti: l'ex attaccante aveva 58 anni

Da tempo lottava contro una malattia, l’ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia

19 Giu 2026 - 09:24
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Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.” Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Con questo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia di Igor Protti ha annunciato la morte dell'ex attaccante tra le altre di Bari e Livorno, che aveva 58 anni e da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita "iniziata sotto 3-0", da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo, l’ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. 

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