Cristiano Lucarelli saluta l'amico fraterno Igor Protti: "Mi manchi già, riposa in pace fratello"

19 Giu 2026 - 22:59
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Cristiano Lucarelli, ex giocatore del Livorno e amico fraterno di Igor Protti, ha salutato commosso il bomber capocannoniere con il Bari in Serie A, venuto a mancare nella giornata del 19 giugno 2026:
"Ora fratello riposa in pace. Goditi l'abbraccio con tuo papà, ma subito dopo lassù cerca e saluta anche Miguel il Moro, il Nassi e tutti gli amici della Curva Nord "Paradiso", compreso gli altri tifosi del Livorno e non solo, che ti hanno amato ma che ci hanno lasciato anche loro negli ultimi anni, e soprattutto domani da Sopra lo stadio goditi lo spettacolo che la città giustamente ti tributerà, mi manchi di già permalosone…". Così, in un lungo post su Instagram, Cristiano Lucarelli dà l'ultimo addio al suo mentore e compagno d'attacco al Livorno, Igor Protti. L'attaccante livornese ricorda l'ultimo incontro, avvenuto la settimana scorsa dopo la chiamata ricevuta dal bomber di Rimini che gli annunciava l'imminente esito della sua malattia: "Metterci a piangere, abbracciati su quel letto per diversi minuti, è stato un attimo. Eri leggerissimo: i segni della battaglia contro quella merda di tumore erano visibilissimi sul tuo corpo. Ma tu non hai mai mollato. Hai portato la tua cucciola all'altare come un leone ferito, proprio come nella doppia finale dei playoff contro il Como: zoppicante, ma presente, perché fino alla fine si resiste".

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