Protti: Allegri alla sala del commiato per l'ultimo saluto

19 Giu 2026 - 17:52
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Tra la folla che sta portando l'ultimo saluto a Igor Protti, alla sala del commiato del cimitero di Cecina (Livorno) è arrivato poco fa in auto accompagnato dal suo autista anche il tecnico livornese Massimiliano Allegri per omaggiare la memoria dell'ex attaccante amaranto. Accolto dalla figlia di Protti Noemi, è entrato per un ultimo saluto al calciatore e dopo aver scambiato qualche parola con gli ex giocatori del Livorno e compagni di squadra di Protti, il portiere Marco Amelia e l'ex difensore Alessandro Lucarelli, è andato via senza rilasciare dichiarazioni. "Non sono momenti per parlare", ha detto ai giornalisti che chiedevano se volesse dire qualcosa. 

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