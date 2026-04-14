Inter, Chivu nella scia di Sacchi e Mourinho: il record che può raggiungere
Cristian Chivu può vincere lo scudetto alla prima stagione intera in Serie A. Solo Sacchi e Mourinho ci sono riusciti nell'era moderna
Cristian Chivu potrebbe riscrivere la storia del calcio italiano, con la possibilità concreta di conquistare lo scudetto alla sua primissima stagione intera su una panchina di Serie A. Un'impresa per nulla scontata che lo proietterebbe in una cerchia ristrettissima di leggende: dal 1972 (anno del successo di Vycpalek con la Juve) a oggi, solo altri due allenatori sono riusciti a laurearsi campioni d'Italia al debutto assoluto. Si tratta di Arrigo Sacchi, che vinse col Milan nel 1988, e José Mourinho, che portò l'Inter al titolo nel 2009.