Inter, che giornata: nuove maglie, allenamento all'Arena e poi le Legends

Giornata particolare quella di oggi in casa Inter. Alle 16 i calciatori nerazzurri si affacceranno al Nike HQ (Porta Nuova a Milano) dove indosseranno per la prima volta la maglia della stagione 2026/27. Ovviamente saranno mostrate ai tifosi sia la coppa dello scudetto che quella della Coppa Italia. La squadra poi andrà all'Arena Civica (che aveva ospitato le partite casalinghe dell'Inter dal 1930 al 1947) dove svolgerà una seduta di allenamento chiusa ai tifosi che sarà anticipata da un'esibizione di Inter Legends.