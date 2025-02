Carlos Augusto, man of the match di Inter-Fiorentina, ha commentato così a Dazn la vittoria dei nerazzurri: "Abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo. Sono contento per Arnautovic, questo gol è meritato. C'era rabbia perché a Firenze non siamo stati noi, è normale essere stati criticati, ma oggi abbiamo dimostrato di nuovo la nostra forza. Speriamo di non prendere tanti gol con la Juve come nella gara d'andata, andremo lì per vincere".