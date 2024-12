Inter, Bastoni: "Gol? Volevo metterla in mezzo"

"Non l'ho neanche guardata la porta: volevo metterla in mezzo ed è andata bene". Alessandro Bastoni risponde con grande sincerità a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari e ammette di essere stato fortunato sul gol che ha sbloccato la gara, poi spiega così il grande momento di forma dell'Inter: "C'è stato lo switch dalla partita con la Juve, fino a quel punto non c'era la concentrazione dello scorso anno. Abbiamo capito dove dovevamo migliorare. Atalanta e Napoli stanno facendo un grande campionato, dobbiamo stare lì perché loro cercheranno di approfittare di ogni nostro passo falso".