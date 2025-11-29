Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
VERSO PISA-INTER

Inter, a Pisa con la ThuLa per tornare a vincere. Chance per Luis Henrique, si rivede Mkhitaryan

Soltanto Dumfries indisponibile per la trasferta contro i toscani: Chivu chiede a Thuram e Lautaro i gol per uscire dalla crisi

di Redazione
29 Nov 2025 - 10:25

Dopo due passi falsi l'Inter vuole tornare a vincere. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo le sconfitte arrivate contro Milan e Atletico di Madrid: due ko che, per come sono arrivati, potrebbero aver lasciato scorie nel gruppo di Chivu. L'Inter infatti non ha demeritato nel derby e nemmeno al Wanda Metropolitano ma il bilancio da questi due incontri è di zero punti. Un trend che i nerazzurri vogliono invertire subito, già a partire dalla trasferta di domenica a Pisa. 

VIETATO DISTRARSI

Una partita scomoda, come già dimostrato dalle grandi che hanno dovuto vedersela con i nerazzurri toscani: soltanto Roma e Napoli, con gran fatica, sono riusciti ad avere la meglio su Gilardino e i suoi, mentre Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina si sono dovuti accontentare di un punto. Per questo la partita non andrà assolutamente sottovalutata: un errore in cui il gruppo ormai storico interista ha dimostrato di incappare in più di un'occasione. I famosi cali di tensione che spesso arrivano in partite di questo genere, contro le "piccole", o dopo aver trovato il vantaggio. I nerazzurri dovranno dimostrare di aver voltato pagina anche sotto questo punto di vista.

Leggi anche

Inter, buone notizie per Chivu: Mkhitaryan in gruppo. Migliora anche Dumfries

LE SCELTE

Chivu dopo la trasferta di Madrid ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo. Piotr Zielinski, autore del gol del pareggio a Madrid contro l'Atletico e poi sostituito per un problema fisico, si è allenato regolarmente con la squadra e quindi potrebbe essere scelto come mezz'ala di sinistra nella mediana in cui troveranno posto sicuramente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il polacco è in ballottaggio serrato con Petar Sucic, che spinge per una maglia da titolare. Nell'ultimo allenamento si è rivisto in gruppo anche Henrikh Mkhitaryan. L'armeno era ai box dalla trasferta di Napoli e il suo recupero aggiunge un altro asso nel mazzo di Chivu: l'ex Roma è un elemento fondamentale per dare equilibrio al centrocampo nerazzurro.

Leggi anche

Il ranking Uefa torna a sorridere all'Italia: la quinta squadra in Champions non è più un miraggio

Ai box rimane dunque soltanto Denzel Dumfries: il recupero dell'olandese procede comunque bene, tanto che lo staff medico di Appiano conta di metterlo a disposizione per il match contro il Como o, al più tardi, per il big match di Champions a San Siro contro il Liverpool. Al suo posto questa volta dovrebbe toccare a Luis Henrique: dopo che Chivu per due volte gli aveva preferito il connazionale Carlos Augusto, adattandolo a destra, contro il Pisa potrebbe essere la volta buona per rivedere l'ex Marsiglia, uno dei grandi punti interrogativi del mercato di questa estate dell'Inter. Per il resto non sono previste sorprese: Acerbi dovrebbe tornare al centro della difesa con Akanji e Bastoni ai suoi fianchi. Davanti spazio alla ThuLa: Chivu ha bisogno dei gol di Thuram e Lautaro per tornare a volare. 

Leggi anche

Mondiale per club 2029: l'Inter è prima nel ranking europeo, indietro le altre italiane

inter
pisa
lautaro martinez
marcus thuram
luis henrique
chivu

Ultimi video

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

01:06
MCH BORUSSIA M.-LIPSIA 0-0 MCH

Bundesliga: il Lipsia non va oltre il pari con il M'Gladbach

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

DICH CONTE POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Conte: "Squadra determinata concentrata, questo è un orgoglio"

DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:37
Parma-Udinese, i convocati di Cuesta
09:55
Italia femminile sconfitta 3-0 nella prima amichevole con Usa
Neymar
08:56
Eroico Neymar: gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il Santos
18:00
Nazionale U19 donne, domani contro Bielorussia nelle qualificazioni europee
17:36
L'Iran boicotta il sorteggio della Coppa del Mondo