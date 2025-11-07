Inghilterra, Foden e Bellingham tornano tra i convocati

© Getty Images
Thomas Tuchel ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati dell'Inghilterra per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Serbia e Albania. Di seguito l'elenco completo del commissario tecnico:
Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal)