Atalanta, Koopmeiners si ferma con l'Olanda: Napoli a forte rischio

LA PREOCCUPAZIONE

Il calciatore orange si è fermato durante la sfida contro la Scozia e salterà sicuramente l'amichevole con la Germania

© Getty Images La pausa per le Nazionali continua a macinare vittime e l'ultima della lista è Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta è uscito malconcio dal match disputato contro la Scozia e per questo motivo potrebbe non essere della partita nella sfida contro il Napoli il prossimo 30 aprile. A riportare la notizia è stata l'Olanda che, con un comunicato stampa, ha confermato l'assenza per il prossimo impegno amichevole previsto con la Germania nella serata di martedì 26 marzo.

"Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania" ha sottolineato la Federcalcio dei Paesi Bassi non lasciando presagire nulla di buono per i tifosi nerazzurri che ora aspetteranno notizie sulle condizioni del centrocampista. L'ex Az Alkmaar, inseguito dalla Juventus e non solo sul mercato, farà ritorno domani a Bergamo al pari di Charles De Ketelaere, fermato da un problema ai flessori col Belgio. Entrambi saranno poi nelle mani dello staff medico orobico che ne stabilirà i tempi di recupero.

