Atalanta, Koopmeiners allo scoperto: "Ho chiesto la cessione". Juventus e club di Premier League in prima fila

LA RIVELAZIONE

Il centrocampista olandese: "Mentirei se dicessi di non leggere dell'interesse dei bianconeri. Per la Premier accetterei anche la pioggia"

Teun Koopmeiners è uno dei centrocampisti più forti della Serie A e durante la prossima estate sarà il pezzo pregiato del mercato. Questa volta non si tratta di ipotesi o probabilità, ma di un dato di fatto reso noto proprio dal centrocampista dell'Atalanta dal ritiro della nazionale olandese: "Ho detto alla società che la prossima estate voglio trasferirmi. Spero che la Dea possa ricevere una bella somma per me". Tra i club più interessati all'olandese c'è la Juventus.

In un mondo come quello del calcio dove il non detto supera di gran lunga le dichiarazioni sincere e dirette, la dichiarazione di Teun Koopmeiners al De Telegraaf sorprende pur in uno scenario già ipotizzato da settimane.

"L'anno scorso mi voleva il Napoli - ha dichiarato -, ma i club non hanno trovato l'accordo. Ora ho detto all'Atalanta che in estate voglio essere ceduto, ma per lasciare Bergamo deve arrivare un'offerta veramente interessante che spero possa far ricevere alla società una bella somma perché in nerazzurro ho passato un periodo meraviglioso".

L'olandese è il sogno di mercato della Juventus, ma interessa anche a diversi club della Premier League. Contatti, voci e trattative che sono arrivati anche all'orecchio del centrocampista olandese: "Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie del probabile interesse della Juventus, ma anche di club inglesi". Il futuro in Italia però non è scontato: "Io e la mia fidanzata ci divertiamo molto, ma per alcuni club inglesi sopporterò anche la pioggia".