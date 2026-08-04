Fifa: anche da Concacaf molti verso il ritiro del sostegno a rielezione di Infantino

Diversi paesi della Confederazione centroamericana e caraibica (CONCACAF) starebbero valutando la possibilità di seguire l'esempio dell'Europa e ritirare formalmente il proprio sostegno al presidente della Fifa, Gianni Infantino, nell'assemblea elettiva del marzo 2027. Tutti i 41 membri, scrive il Guardian, avevano presentato lettere di appoggio per la campagna di rielezione di Infantino prima dei Mondiali, "ma molti stanno ora seriamente considerando di ritirarle". Giovedì scorso la Finlandia è stata la prima delle 211 federazioni affiliate alla Fifa a ritirare pubblicamente il sostegno a Infantino, ricorda il Guardian, seguita lunedì dalla Federcalcio gallese. La CONCACAF - presieduta da Victor Montagliani, indicato come uno dei possibili candidati contro Infantino - ha tenuto una riunione d'emergenza venerdì e, secondo una fonte presente all'incontro, tutti i membri sono fortemente allineati con la Uefa, che per prima ha chiesto le dimissioni di Infantino.