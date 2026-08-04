Fifa, Wenger prende le distanze da Infantino: "Ritirare il piano era assolutamente necessario"

04 Ago 2026 - 12:45
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Il ritiro del piano della Fifa che prevedeva l'apertura agli investitori privati era "assolutamente necessario". Arsene Wenger, attuale direttore dello sviluppo globale del calcio della Fifa ma anche consulente tecnico dell'Ifab, l'organismo che governa le regole del calcio, prende le distanze da Gianni Infantino. "Non sono stato coinvolto in questo progetto, di cui ho appreso solo dalla stampa", ha aggiunto il francese. "La decisione di ritirare il progetto era assolutamente necessaria e fuori discussione, perché credo fermamente in una FIFA indipendente che serva il nostro sport con impegno, trasparenza e integrità", ha scritto Wenger in una nota

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