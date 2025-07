Lazio, giovedì la presentazione di Sarri

La S.S. Lazio comunica che giovedì 10 luglio 2025, alle ore 18:00, si terrà la presentazione ufficiale del tecnico Maurizio Sarri, in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. L’evento si svolgerà presso gli studi televisivi del Training Center S.S. Lazio e sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma ufficiale sul sito www.sslazio.it e sulla frequenza radiofonica di Lazio Style Radio 89.3 FM. L’evento non sarà aperto al pubblico né alla stampa in presenza. Le domande per il tecnico potranno essere inviate via mail e saranno lette in studio nel corso della diretta.