Scandalo scommesse in Mls: radiazione a vita per Jones e Yeboah

Pugno di ferro della MLS: Derick Jones e Yaw Yeboah banditi a vita per scommesse illecite e combine. Integrità del calcio USA sotto shock.

10 Mar 2026 - 13:13

La Major League Soccer ha ufficializzato il ban a vita per i calciatori Derick Jones e Yaw Yeboah, espulsi definitivamente dal campionato nordamericano dopo che un'inchiesta indipendente ha accertato il loro coinvolgimento in un sistematico giro di scommesse illecite durante le stagioni 2024 e 2025. Le indagini hanno portato alla luce una collusione senza precedenti: i due avrebbero scommesso su numerose partite, arrivando persino a manipolare eventi specifici "sul campo" per garantirsi vincite sicure, come nel caso accertato di un'ammonizione concordata per Jones in un match tra Columbus e Red Bulls. Nonostante il Commissioner Don Garber abbia ribadito che "la Lega rimarrà ferma nel suo impegno per l'integrità delle partite", l'episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità del sistema sportivo rispetto alle scommesse, specialmente per quanto riguarda le giocate sui singoli cartellini gialli; per Jones e Yeboah, già sospesi in via amministrativa lo scorso ottobre, la sentenza segna la fine definitiva della carriera negli Stati Uniti, seguendo il rigido precedente che ha già visto altri atleti finire nell'oblio professionale per aver violato i codici etici della federazione.

