Infantino dà il via libera a Milan-Como a Perth: "Ognuno libero di giocare dove voglia, ma servono regole"

Infatino ha inoltre fatto il punto sui Mondiali 2026 dove sarà presente l'Egitto che potrebbe essere presto raggiunto dall'Arabia Saudita. Nazioni non gradite al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma che il numero 1 della Fifa è pronto ad accogliere: "Abbiamo ottimi colloqui con il governo degli Stati Uniti. Come sapete, c'è una task force della Casa Bianca presieduta dal Presidente Trump, e tutti questi argomenti vengono discussi lì con tutti. Non ci saranno problemi per quanto riguarda i visti, ovviamente per le squadre e delegazioni partecipanti, e stiamo lavorando anche a qualcosa per i tifosi. Speriamo che arrivino presto buone notizie".