DAL TELEGRAPH

Infantino, altra grana in arrivo: il Congresso Usa potrebbe convocarlo per i suoi rapporti con Trump

Lo rivela il 'Telegraph': la chiamata potrebbe arrivare già a gennaio

11 Nov 2026 - 11:51
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Un'altra grana in vista per Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dal 'Telegraph', il presidente della Fifa dovrà rispondere a una convocazione da parte del Congresso degli Stati Uniti, probabilmente già a partire dal mese di gennaio, per fare chiarezza sui suoi rapporti con il presidente Donald Trump e, in caso di richiesta ufficiale, consegnare tutti i documenti sui legami avuti con gli Usa in questi anni e in particolare quelli con il presidente americano. Tutto questo nel pieno della campagna per essere rieletto alla guida della Fifa (le elezioni si terranno il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco).

La Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti sta già indagando dal luglio scorso sui trascorsi tra i due. Tra gli argomenti che la commissione starebbe approfondendo c'è la vicenda della collaboratrice domestica impiegata nell’abitazione di Infantino a Miami. Secondo il Telegraph, il presidente della Fifa avrebbe chiesto a Carlos Cordeiro, suo interlocutore privilegiato presso l'amministrazione americana, di agevolare l'ottenimento di un permesso di lavoro per la donna immigrata impiegata nella sua lussuosa residenza. I rapporti personali e istituzionali tra Infantino e Trump sono già stati oggetto di attenzione pubblica: dalla consegna del "Fifa Peace Prize" al numero uno della Casa Bianca alla cancellazione della squalifica che avrebbe impedito all'attaccante statunitense Balogun di disputare l'ottavo di finale mondiale contro il Belgio dopo una telefonata tra Trump e Infantino.

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