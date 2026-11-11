Infantino, altra grana in arrivo: il Congresso Usa potrebbe convocarlo per i suoi rapporti con Trump

La Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti sta già indagando dal luglio scorso sui trascorsi tra i due. Tra gli argomenti che la commissione starebbe approfondendo c'è la vicenda della collaboratrice domestica impiegata nell’abitazione di Infantino a Miami. Secondo il Telegraph, il presidente della Fifa avrebbe chiesto a Carlos Cordeiro, suo interlocutore privilegiato presso l'amministrazione americana, di agevolare l'ottenimento di un permesso di lavoro per la donna immigrata impiegata nella sua lussuosa residenza. I rapporti personali e istituzionali tra Infantino e Trump sono già stati oggetto di attenzione pubblica: dalla consegna del "Fifa Peace Prize" al numero uno della Casa Bianca alla cancellazione della squalifica che avrebbe impedito all'attaccante statunitense Balogun di disputare l'ottavo di finale mondiale contro il Belgio dopo una telefonata tra Trump e Infantino.