Incubo Milan, la Champions sfuma di nuovo e parte la contestazione: "Indegni". Ibra scortato fuori da San Siro

Un finale di stagione da incubo. Bastava un pari in casa col Cagliari per tornare in Champions League e invece il Milan si dovrà accontentare di giocare la prossima Europa League. Un verdetto doloroso che San Siro non ha voluto far passare sotto traccia: al triplice fischio i giocatori del Milan sono stati sommersi da bordate di fischi e insulti. "Indegni", "Andate a lavorare", alcuni dei cori e delle urla arrivate dagli spalti del Meazza. Una contestazione durissima che ha costretto Zlatan Ibrahimovic, uno dei dirigenti finito nel mirino dei tifosi, ad essere scortato fuori dallo stadio.